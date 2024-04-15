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Новости

Новости

15 апреля, 20:00

Экономика

Новости часа: более 600 мероприятий пройдут в Дни культурного наследия в Москве

Новости часа: более 600 мероприятий пройдут в Дни культурного наследия в Москве

Новости часа: в Москве реализуют 75 проектов комплексного развития территорий

Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Новости часа: Собянин рассказал о планах строительства новых образовательных объектов

Новости часа: Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут более 600 мероприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Зеленограде при поддержке Москвы откроют производство домов на колесах. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

На ВДНХ после зимы начали промывать фонтан "Золотой колос". На работы потребуется до четырех дней.

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