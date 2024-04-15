15 апреля, 20:00Экономика
Новости часа: более 600 мероприятий пройдут в Дни культурного наследия в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В дни исторического и культурного наследия в Москве пройдут более 600 мероприятий. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Зеленограде при поддержке Москвы откроют производство домов на колесах. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.
На ВДНХ после зимы начали промывать фонтан "Золотой колос". На работы потребуется до четырех дней.