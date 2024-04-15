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15 апреля, 14:15

Новости

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Собянин открыл новую школу на севере Москвы

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

В Ховрине открыли новое здание школы № 1474. Его осмотрел Сергей Собянин.

Пятиэтажный корпус построили по индивидуальному проекту с комфортной и безопасной средой для старшеклассников, а также для детей с ограниченными возможностями. Главная архитектурная особенность здания заключается в атриуме в центральной зоне, который можно превратить в лекторий, шоу-рум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал.

В новом здании есть современный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, многофункциональный информационный центр для индивидуальных и групповых занятий с медиатекой и центром детских инициатив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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