Собянин открыл новую школу на севере Москвы

В Ховрине открыли новое здание школы № 1474. Его осмотрел Сергей Собянин.

Пятиэтажный корпус построили по индивидуальному проекту с комфортной и безопасной средой для старшеклассников, а также для детей с ограниченными возможностями. Главная архитектурная особенность здания заключается в атриуме в центральной зоне, который можно превратить в лекторий, шоу-рум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал.

В новом здании есть современный лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, многофункциональный информационный центр для индивидуальных и групповых занятий с медиатекой и центром детских инициатив. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.