Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве". А до конца 2024 года откроются еще несколько магазинов.

Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду 15 апреля.

Власти сообщили, что у Московского зоопарка появится парковка для экскурсионных автобусов.