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Новости

Новости

15 апреля, 13:45

Новости

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Новости часа: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Собянин: 18 апреля в Москве начинаются Дни исторического и культурного наследия

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сергей Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве". А до конца 2024 года откроются еще несколько магазинов.

Синоптики предупредили москвичей о сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду 15 апреля.

Власти сообщили, что у Московского зоопарка появится парковка для экскурсионных автобусов.

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