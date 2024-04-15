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Новости

15 апреля, 12:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: современный городской квартал строится на месте бывшей промзоны в СЗАО

Сергей Собянин рассказал о появлении 19 новых поездов "Иволга 3.0" в столице

Собянин: более 300 компаний стали участниками нацпроекта "Производительность труда"

Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Сергей Собянин сообщил о планах обновления парка "Сокольники"

Собянин: авторы материалов для "МЭШ" получили более 7 тыс грантов

Собянин: станция метро "Потапово" строится по принципиально новой технологии

Сергей Собянин рассказал о вышедших из зимней спячки обитателях Московского зоопарка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году к проекту "Сделано в Москве" присоединились более 480 бизнесменов. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В МЭШ появилась возможность записаться в городские кружки и секции, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Опасные порывы ветра до 18 метров в секунду обещают 15 апреля в Москве, рассказали в комплексе горхозяйства.

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