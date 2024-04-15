15 апреля, 12:00Новости
Новости часа: Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом "Сделано в Москве"
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В 2024 году к проекту "Сделано в Москве" присоединились более 480 бизнесменов. Об этом сообщил Сергей Собянин.
В МЭШ появилась возможность записаться в городские кружки и секции, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Опасные порывы ветра до 18 метров в секунду обещают 15 апреля в Москве, рассказали в комплексе горхозяйства.