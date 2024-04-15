Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Около 500 предпринимателей присоединились в 2024 году к проекту "Сделано в Москве". А до конца года в столице откроется еще несколько фирменных торговых площадок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Тем временем только в первом квартале этого года сайт проекта привлек свыше 600 тысяч посетителей, а маркет "Сделано в Москве" посетили делегации из 80 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.