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15 апреля, 09:45

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Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

Собянин: до конца года откроется еще несколько магазинов "Сделано в Москве"

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Около 500 предпринимателей присоединились в 2024 году к проекту "Сделано в Москве". А до конца года в столице откроется еще несколько фирменных торговых площадок. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Тем временем только в первом квартале этого года сайт проекта привлек свыше 600 тысяч посетителей, а маркет "Сделано в Москве" посетили делегации из 80 стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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