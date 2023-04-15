15 апреля, 15:30Новости
Собянин рассказал об открытии прокатов летнего спортивного инвентаря в столичных парках
В парках Москвы открываются прокаты летнего спортивного инвентаря. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.
Посетители смогут взять в аренду велосипеды, ролики, самокаты, скейтборды, электромобили и другое. Всего заработает больше 50-ти точек проката. Информацию о местах, расписании и условиях проката можно посмотреть на сайте mos.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.