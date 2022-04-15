Собянин рассказал о завершении комплексной реконструкции и переоснащении ГКОБ № 1

После почти двух лет капремонта в Москве открыли онкохирургический корпус Городской клинической онкобольницы № 1. Об этом заявил Сергей Собянин.

Не менее 5 миллионов детей поедут этим летом в сезонные лагеря, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия заинтересована в сотрудничестве с ЕС, но может пересмотреть отношения. Об этом сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.