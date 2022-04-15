Собянин подвел итоги реконструкции и капремонта городской клинической онкобольницы № 1

Онкохирургический корпус Городской клинической онкобольницы № 1 готов принять пациентов. 15 апреля Сергей Собянин открыл корпус № 7 после капитального ремонта. На реконструкцию ушло почти два года.

Строители отремонтировали фасад, заменили окна и двери, поменяли инженерные коммуникации. Внутри корпуса появились новые оборудованные палаты и современный операционный блок.

Также в обновленном корпусе будут работать отделения лучевой терапии, эндоскопической, ультразвуковой и функциональной диагностики. Закуплено более 2,5 тысячи различных аппаратов для диагностики и лечения.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.