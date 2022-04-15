Собянин открыл реконструированный онкохирургический корпус ГКОБ № 1

Сергей Собянин открыл после капитального ремонта онкохирургический корпус № 7 при городской клинической онкологической больнице № 1. По словам мэра, благодаря реконструкции теперь в больнице на Загородном шоссе помощь онкобольным будет оказываться на мировом уровне.

Собянин отметил, что в обновленном корпусе можно будет проводит все виды операций, которые могут потребоваться при онкологических заболевания. В здании оборудовали лабораторию, амбулаторно-диагностический и хирургический центры, а также центр для химиотерапии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.