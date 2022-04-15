Собянин рассказал о поддержке предприятий в вопросах логистики и поиска новых партнеров

Столичные власти помогают предприятиям с логистикой и поиском новых партнеров. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что это особенно востребовано сейчас, в условиях санкционного давления. Кроме финансовых мер поддержки, таких как льготные кредиты, отсрочки по платежам и субсидии, предприятия могут обратиться в правительство Москвы за помощью в поиске альтернативных поставщиков. Уже помогают 49 компаниям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.