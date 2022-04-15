Собянин рассказал о поддержке технологических компаний

Московский инновационный кластер готов поддержать технологические компании и стартапы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Город готов оплатить расходы участников программы на зарубежные патенты, чтобы защитить отечественные изобретения на иностранных рынках. Компаниям предоставят ваучеры, которые позволят оплатить до 70% расходов на изобретение, но не больше двух миллионов рублей.

Грант до 100 миллионов можно получить при условии развития импортозамещающих производств. Речь идет о продукции, которая нужна городу для стабилизации экономики в условиях санкций. Претендовать на поддержку могут компании, которые не менее года зарегистрированы в качестве юридического лица или ИП.

Победители конкурса грантов могут компенсировать до 50% расходов на свои проекты за три года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.