Сергей Собянин обсудил с крупнейшими производителями лекарств меры поддержки отрасли, чтобы ускорить процесс импортозамещения. Для новых фармпроизводств предлагается льготная аренда земли по ставке один рубль в год.

Кроме того, власти финансируют исследования лекарств и медизделий на базе московских больниц. Для столичных производств предусмотрены и льготные кредиты и гранты. Еще им помогут упростить процедуру регистрации новых лекарств, а также решить логистические проблемы с поставками сырья, оборудования и комплектующих к нему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.