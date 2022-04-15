Собянин утвердил программу поддержки находящихся под риском увольнения работников

Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые оказались под угрозой увольнения. Она включает организацию временных рабочих мест, программы переобучения и дополнительного профобразования.

Выделили под эти цели более трех миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета. Временные рабочие места могут открыть как в компаниях, откуда сотрудников будут увольнять, так и на других предприятиях.

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