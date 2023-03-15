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15 марта, 19:45

Экономика

Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

Собянин сообщил о росте оборота столичных предприятий сферы услуг в 2023 году

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Оборот столичных предприятий сферы услуг увеличился на 3%. В январе он достиг 228 миллиардов рублей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что наибольший рост отмечен в электронных услугах и сервисах в области IT. Только за январь заработано 12,7 миллиарда рублей. Это на 55% выше, чем в январе 2022 года. Такие высокие показатели связаны с ростом спроса в сегменте онлайн-кинотеатров.

На втором месте – учреждения культуры. Их выручка за год увеличилась на 41% – до девяти миллиардов рублей. На третьем месте – организации курьерской доставки, чьи обороты выросли на 23% – до 1,2 миллиарда рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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