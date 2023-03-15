Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год количество услуг в московских центрах "Мои документы" увеличилось более чем на 60%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Volkswagen рассчитывает продать завод в Калуге в относительно короткие сроки. Об этом сообщил гендиректор группы Volkswagen Оливер Блюме.

Летняя пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля. Об этом заявили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".