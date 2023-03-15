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Экономика

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении количества услуг в центрах "Мои документы"

Собянин открыл в ЗАО ставший восьмым по счету флагман "Мои документы"

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Единый центр поддержки участников СВО заключил соглашение с центром "Орто-Спорт" – Собянин

Новости часа: участники СВО смогут проходить реабилитацию в спортивно-адаптивных центрах

Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои Документы"

Собянин: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Новости часа: в Москве за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. За год количество услуг в московских центрах "Мои документы" увеличилось более чем на 60%. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Volkswagen рассчитывает продать завод в Калуге в относительно короткие сроки. Об этом сообщил гендиректор группы Volkswagen Оливер Блюме.

Летняя пассажирская навигация откроется в Москве 24 апреля. Об этом заявили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы".

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