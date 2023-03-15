Собянин открыл в ЗАО ставший восьмым по счету флагман "Мои документы"

Сергей Собянин открыл восьмой флагманский центр "Мои документы" в столичном торговом центре "Кунцево Плаза". По словам мэра, за последние годы число услуг в данных центрах возросло на 60%.

Предполагается, что в данном флагмане будут принимать до трех тысяч человек в сутки. Сергей Собянин отметил, что власти столицы из отдельных кабинетов создавали новую систему взаимодействия между городом и населением по предоставлению государственных услуг.

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