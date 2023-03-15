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Единый центр поддержки участников СВО заключил соглашение с центром "Орто-Спорт" – Собянин

Единый центр поддержки участников СВО заключил соглашение с центром "Орто-Спорт" – Собянин

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Бойцам, вернувшимся из зоны СВО с ранением, помогут с реабилитацией. Единый центр поддержки участников спецоперации и спортивно-адаптивный центр "Орто-Спорт" подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр, это должно помочь наладить процесс адаптации и реабилитации москвичей-участников операции. Ключевые направления партнерства – это продвижение адаптивной физкультуры и спорта с учетом особенностей здоровья человека, а также возможность протезирования и апробирование новых российских спортивных моделей протезов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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