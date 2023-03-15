Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Южный участок Московского скоростного диаметра сделает комфортнее передвижение по городу для 2,5 миллионов жителей 22 районов столицы. Этот участок соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работы планируют завершить до конца 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.