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Транспорт

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин: южный участок МСД улучшит транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы

Собянин заявил, что доплаты к пенсиям, льготы и пособия получают свыше 4,5 млн москвичей

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Южный участок Московского скоростного диаметра сделает комфортнее передвижение по городу для 2,5 миллионов жителей 22 районов столицы. Этот участок соединяет МКАД и шоссе Энтузиастов и выходит на основную линию МСД. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работы планируют завершить до конца 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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