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Новости

15 февраля, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

Собянин рассказал о новой базе для ремонта пожарно-спасательных вертолетов в Москве

Собянин рассказал о преобразовании промзоны "Хапиловка"

Собянин обратился к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Новости часа: БПЛА будут тестироваться в летно-испытательном комплексе в "Рудневе"

Почти 20 школ искусств реконструируют в Москве до 2030 года

Новости часа: летно-испытательный центр для беспилотников заработал в парке "Руднево"

"Мой район. Новости": Собянин открыл летно-испытательный комплекс в "Рудневе"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 февраля.

Утвержден проект преобразования части промзоны "Хапиловка", которая расположена на востоке столицы. Здесь появятся новые дома, рассказал Сергей Собянин. Общая площадь реорганизуемой территории 6 гектаров. Большая часть этого проекта реализуется в рамках программы Комплексного развития территории.

Пик морозов, по прогнозам синоптиков, придется на понедельник, 17 февраля. Термометры могут показать до минус 15 градусов.

Мужчину, который пытался отравить слойками с ртутью сослуживца, отправили под стражу. Подозреваемый вину в покушении на убийство признал, однако до последнего пытался представить все как несчастный случай.

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