Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 15 февраля.

Утвержден проект преобразования части промзоны "Хапиловка", которая расположена на востоке столицы. Здесь появятся новые дома, рассказал Сергей Собянин. Общая площадь реорганизуемой территории 6 гектаров. Большая часть этого проекта реализуется в рамках программы Комплексного развития территории.

Пик морозов, по прогнозам синоптиков, придется на понедельник, 17 февраля. Термометры могут показать до минус 15 градусов.

Мужчину, который пытался отравить слойками с ртутью сослуживца, отправили под стражу. Подозреваемый вину в покушении на убийство признал, однако до последнего пытался представить все как несчастный случай.