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15 февраля, 16:30

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Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

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Во время работ на Яузской улице археологи обнаружили артефакты XVII–XX веков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Находки включают монеты, кресты, пуговицы и фрагменты керамики.

Исследования проводились в рамках благоустройства территории городской клинической больницы имени Давыдовского. В древности здесь проходили пути во Владимир и Коломну, а с XV века работали гончары, кузнецы и котельники. Само здание больницы возводилось с 1798 года как дворец оружейника Ивана Баташева и теперь является памятником федерального значения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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