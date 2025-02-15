Собянин рассказал об археологических находках на Яузской улице

Во время работ на Яузской улице археологи обнаружили артефакты XVII–XX веков. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Находки включают монеты, кресты, пуговицы и фрагменты керамики.

Исследования проводились в рамках благоустройства территории городской клинической больницы имени Давыдовского. В древности здесь проходили пути во Владимир и Коломну, а с XV века работали гончары, кузнецы и котельники. Само здание больницы возводилось с 1798 года как дворец оружейника Ивана Баташева и теперь является памятником федерального значения.

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