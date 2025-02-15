Собянин обратился к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов

15 февраля – День памяти российских солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.

Сергей Собянин обратился к ветеранам боевых действий, подчеркнув их самоотверженность и верность долгу. Он отметил, что многие из них сегодня участвуют в специальной военной операции и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

После Великой Отечественной войны российские военные приняли участие более чем в 30 конфликтах за рубежом, в том числе в миротворческих миссиях.

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