15 февраля, 11:30Новости
Собянин обратился к ветеранам в День памяти воинов-интернационалистов
15 февраля – День памяти российских солдат, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, а также 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана.
Сергей Собянин обратился к ветеранам боевых действий, подчеркнув их самоотверженность и верность долгу. Он отметил, что многие из них сегодня участвуют в специальной военной операции и занимаются патриотическим воспитанием молодежи.
После Великой Отечественной войны российские военные приняли участие более чем в 30 конфликтах за рубежом, в том числе в миротворческих миссиях.
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