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15 февраля, 22:30

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Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

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В Москве завершают реставрацию павильона "Главтабак" – объекта культурного наследия федерального значения. Работы требуют особой точности: мастера вручную воссоздают изразцы и лепной декор, а художники восстанавливают роспись по архивным снимкам.

Как отметил Сергей Собянин, с 2014 года на ВДНХ отреставрировали около 40 исторических объектов, еще шесть – в работе. В павильоне "Главтабак" уже полностью восстановили потолочную роспись, ведется отделка террасы и реставрация фасада.

Открытие обновленного павильона запланировано на конец года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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