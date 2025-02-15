15 февраля, 22:30Новости
Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ
В Москве завершают реставрацию павильона "Главтабак" – объекта культурного наследия федерального значения. Работы требуют особой точности: мастера вручную воссоздают изразцы и лепной декор, а художники восстанавливают роспись по архивным снимкам.
Как отметил Сергей Собянин, с 2014 года на ВДНХ отреставрировали около 40 исторических объектов, еще шесть – в работе. В павильоне "Главтабак" уже полностью восстановили потолочную роспись, ведется отделка террасы и реставрация фасада.
Открытие обновленного павильона запланировано на конец года.
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