15 февраля, 23:30Новости
Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин
Москва бесплатно откроет для регионов доступ к лучшим сервисам искусственного интеллекта. Этими технологиями уже активно пользуются столичные медики. Об этом сообщил Сергей Собянин.
Московский регион занимает лидирующие позиции в области компьютерного зрения в медицине. Многие исследования впервые проводили именно в центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы.
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