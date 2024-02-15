Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Москва бесплатно откроет для регионов доступ к лучшим сервисам искусственного интеллекта. Этими технологиями уже активно пользуются столичные медики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московский регион занимает лидирующие позиции в области компьютерного зрения в медицине. Многие исследования впервые проводили именно в центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы.

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