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Новости

Новости

15 февраля, 23:30

Новости

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России – Собянин

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших при ударе ВСУ по Белгороду

Собянин выразил соболезнования семьям погибших во время обстрела Белгорода

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Новости часа: все московские поликлиники планируют обновить в 2026 году

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Москва бесплатно откроет для регионов доступ к лучшим сервисам искусственного интеллекта. Этими технологиями уже активно пользуются столичные медики. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Московский регион занимает лидирующие позиции в области компьютерного зрения в медицине. Многие исследования впервые проводили именно в центре диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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