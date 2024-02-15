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Новости

15 февраля, 13:45

Общество

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Собянин: Москва откроет бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам для регионов

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Новости часа: половину всего объема медицинской техники обновили в Москве

Новости часа: все московские поликлиники планируют обновить в 2026 году

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 февраля

Новости часа: все поликлиники Москвы планируют обновить в 2026 году

Мэр Москвы рассказал о планах благоустройства возле транспортных объектов

Новости часа: около 2 млн "квадратов" медобъектов реконструировали и построили в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва открывает бесплатный доступ к медицинским сервисам искусственного интеллекта для регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве на уборку снега вышли более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

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