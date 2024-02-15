Новости часа: медицинские ИИ-сервисы Москвы станут доступны для регионов России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва открывает бесплатный доступ к медицинским сервисам искусственного интеллекта для регионов России. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве на уборку снега вышли более 165 тысяч сотрудников коммунальных служб. Об этом заявил заммэра Петр Бирюков.

Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для амурского тигра из Московского зоопарка. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.