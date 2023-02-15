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Транспорт

Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

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Работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра станции "ЗИЛ".

Мэр столицы подчеркнул, что все работы проходят по графику. Станция "ЗИЛ" является одной из крупнейших на данной линии. В настоящее время там прокладывают новые дороги вдоль Москвы-реки и возводят мост через затон Новинки.

Какие еще изменения произойдут в ближайшее время в бывшей промзоне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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