Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро

Работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра станции "ЗИЛ".

Мэр столицы подчеркнул, что все работы проходят по графику. Станция "ЗИЛ" является одной из крупнейших на данной линии. В настоящее время там прокладывают новые дороги вдоль Москвы-реки и возводят мост через затон Новинки.

Какие еще изменения произойдут в ближайшее время в бывшей промзоне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.