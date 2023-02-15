14:15Транспорт
Собянин рассказал о строительстве станции "ЗИЛ" – начале Троицкой линии метро
Работы по строительству первого участка Троицкой линии метро с 11 станциями завершатся в 2024 году. Об этом рассказал Сергей Собянин во время осмотра станции "ЗИЛ".
Мэр столицы подчеркнул, что все работы проходят по графику. Станция "ЗИЛ" является одной из крупнейших на данной линии. В настоящее время там прокладывают новые дороги вдоль Москвы-реки и возводят мост через затон Новинки.
Какие еще изменения произойдут в ближайшее время в бывшей промзоне? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.