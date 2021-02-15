Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

Сергей Собянин вручил городские премии в области физической культуры, спорта и туризма за 2020 год. Мэр поздравил номинантов и отметил, что в период пандемии сферы спорта и туризма сильно пострадали.

Глава города выразил надежду на то, что запланированные на 2021 год мероприятия состоятся без ограничений. Собянин пояснил, что запреты на фестивали и массовые мероприятия, а также масочный режим будут отменены при первой же возможности.

Лауреатами премий в области физической культуры, спорта и туризма за 2020 год стали 26 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.