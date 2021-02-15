Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Воронцовская" БКЛ

Четыре станции метро откроются в Обручевском районе в ближайшие годы. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ строящейся станции "Воронцовская" Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена.

"Всего в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции. Это две станции БКЛ и две станции линии, которая пойдет на Троицк. Ситуация с доступностью метро в Обручевском районе радикально изменится в лучшую сторону", – сказал Собянин.

Станция "Воронцовская" входит в состав южного участка БКЛ метро – от станции "Проспект Вернадского" до станции "Каховская". Общая длина участка составляет семь километров, на нем строятся станции "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". В настоящее время участок готов на 64%. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.