Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 22:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: Собянин сообщил, что введение нового стандарта ускорило работу скорой помощи

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Новости часа: мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования школ и детсадов

Новости часа: жители столицы сдали на переработку почти 40 тыс елок за 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в Москве в среднем проиндексируют на 8,2%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На территориях особой экономической зоны "Технополис "Москва" в прошлом году запустили 30 высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На участках шоссе Энтузиастов ограничили движение до 20 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Читайте также
мэр МосквыобразованиегородтехнологииэкономикатранспортвидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика