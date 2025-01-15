Новости часа: Сергей Собянин увеличил нормативы финансирования школ и детских садов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования в Москве в среднем проиндексируют на 8,2%. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

На территориях особой экономической зоны "Технополис "Москва" в прошлом году запустили 30 высокотехнологичных производств, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На участках шоссе Энтузиастов ограничили движение до 20 апреля 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

