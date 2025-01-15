Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве увеличены нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, сообщил мэр Сергей Собянин.

Более 20 тысяч столичных водителей такси прошли аттестацию на знание правил работы, сообщили в департаменте транспорта.

Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 27 по 30 января.