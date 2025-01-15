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Новости

15 января, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: Собянин сообщил об увеличении нормативов финансирования образования

Новости часа: Собянин сообщил, что введение нового стандарта ускорило работу скорой помощи

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Новости часа: Собянин рассказал об итогах работы флагманских центров больниц в 2024 году

Собянин: завершена прокладка правого тоннеля у станции метро "Звенигородская"

Новости часа: мэр Москвы увеличил нормативы финансирования детских садов и школ

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования школ и детсадов

Новости часа: жители столицы сдали на переработку почти 40 тыс елок за 2024 год

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве увеличены нормативы подушевого финансирования дошкольного и общего образования, сообщил мэр Сергей Собянин.

Более 20 тысяч столичных водителей такси прошли аттестацию на знание правил работы, сообщили в департаменте транспорта.

Расписание поездов Ленинградского направления ОЖД и МЦД-3 изменится с 27 по 30 января.

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