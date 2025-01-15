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15 января, 15:30

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Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования школ и детсадов

Собянин принял решение об увеличении нормативов финансирования школ и детсадов

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В Москве выросли нормативы финансирования детских садов и школ. В среднем их проиндексируют более чем на 8%. Такое постановление подписал Сергей Собянин.

Расходы на ученика начальной школы составят свыше 160 тысяч рублей, ребят с 5-го по 11-й классы – 184 тысячи рублей ежегодно. Для воспитанников детских садов суммы будут достигать 237 тысяч рублей в год, в зависимости от типа группы пребывания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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