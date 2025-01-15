Новости часа: жители столицы сдали на переработку почти 40 тыс елок за 2024 год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи сдали на переработку около 38 тысяч новогодних елок за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Многодетные семьи могут бесплатно посещать катки в парках с помощью приложения "Мой id", пишет портал mos.ru.