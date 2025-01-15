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Новости

Новости

15 января, 13:45

Мэр Москвы

Новости часа: жители столицы сдали на переработку почти 40 тыс елок за 2024 год

Новости часа: жители столицы сдали на переработку почти 40 тыс елок за 2024 год

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Новости часа: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

Новости часа: в праздники Москву посетили семь миллионов гостей – Собянин

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тыс пациентов

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи сдали на переработку около 38 тысяч новогодних елок за прошлый год. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Четыре пешеходных моста построят в Москве до конца 2027 года, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Многодетные семьи могут бесплатно посещать катки в парках с помощью приложения "Мой id", пишет портал mos.ru.

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