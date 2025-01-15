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15 января, 14:15

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Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

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На Рублево-Архангельской линии метро завершили прокладку правого тоннеля между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха". Работы выполнил тоннелепроходческий комплекс "София". Как отметил Сергей Собянин, мощный щит справился с задачей всего за 4 месяца, проходя в среднем по 6 метров в день.

Проект линии предусматривает строительство 27 километров путей и 12 станций. Ее открытие улучшит транспортное обслуживание около миллиона человек, проживающих в районах комплексной застройки и кварталах реновации. Первая очередь строительства включает 6 станций от "Звенигородской" до "Липовой рощи", которые планируют открыть в ближайшие годы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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