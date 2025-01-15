Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 12:45

Новости

Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

Новости часа: в праздники Москву посетили семь миллионов гостей – Собянин

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тыс пациентов

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тысячам пациентов

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

В Москве продолжается акция "Елочный круговорот". В прошлом году жители столицы сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этом сезоне в столице работают 165 точек приема хвойных деревьев. Все пункты функционируют круглосуточно. Переработанные деревья используют для создания удобрений, подстилки для животных в вольерных комплексах, а также для отсыпки тропинок в парках.

Чтобы сдать дерево, необходимо заранее снять с него все украшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществоэкологиявидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАлександра Бахтина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика