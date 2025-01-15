Собянин рассказал, куда москвичи могут сдать на переработку новогодние деревья

В Москве продолжается акция "Елочный круговорот". В прошлом году жители столицы сдали на переработку около 38 тысяч елей, сосен и пихт. Об этом сообщил Сергей Собянин.

В этом сезоне в столице работают 165 точек приема хвойных деревьев. Все пункты функционируют круглосуточно. Переработанные деревья используют для создания удобрений, подстилки для животных в вольерных комплексах, а также для отсыпки тропинок в парках.

Чтобы сдать дерево, необходимо заранее снять с него все украшения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.