Новости часа: в праздники Москву посетили семь миллионов гостей – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогодние праздники столицу посетили семь миллионов гостей, сообщил Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких районах Москвы с 18 января. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ЦОДД призвал москвичей 15 января пересесть на общественный транспорт. Это поможет избежать заторов в городе.