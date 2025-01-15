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Новости

15 января, 11:45

Новости

Новости часа: в праздники Москву посетили семь миллионов гостей – Собянин

Новости часа: в праздники Москву посетили семь миллионов гостей – Собянин

Собянин: готов правый тоннель между станциями "Звенигородская" и "Шелепиха"

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тыс пациентов

Собянин рассказал, как проект "Елочный круговорот" помогает беречь природу

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тысячам пациентов

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Сергей Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Новости часа: московские школьники завоевали 24 награды на международных олимпиадах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В новогодние праздники столицу посетили семь миллионов гостей, сообщил Сергей Собянин.

Маршруты наземного транспорта изменят в нескольких районах Москвы с 18 января. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

ЦОДД призвал москвичей 15 января пересесть на общественный транспорт. Это поможет избежать заторов в городе.

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