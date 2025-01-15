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Новости

15 января, 10:15

Новости

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тыс пациентов

Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тыс пациентов

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Почти 370 тысяч человек спасли врачи столичных флагманских центров в прошлом году. Итоги работы этих медицинских учреждений в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра, с введением нового московского стандарта оказания экстренной помощи, бригады медиков стали работать примерно в 1,5 раза быстрее. Теперь с момента поступления пациента до первичного осмотра проходит не больше 20 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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