Собянин: во флагманских центрах за год оказали помощь почти 370 тысячам пациентов

Врачи столичных флагманских центров спасли почти 370 тысяч человек в 2024 году. Итоги работы медицинских учреждений в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с введением нового московского стандарта оказания экстренной помощи, бригады медиков стали работать примерно в 1,5 раза быстрее. Теперь с момента поступления пациента до первичного осмотра проходит не больше 20 минут.

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