Новости часа: 1,5 тыс животных родились в Московском зоопарке за год

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1,5 тысячи животных родились в Московском зоопарке за год. Об этом сообщил Сергей Собянин.

На 35 минут сократится время в пути от улицы 800-летия Москвы до Инженерной благодаря новому путепроводу. Об этом рассказали в Дептрансе столицы.

Бесплатные занятия по танцам на льду начнутся в Парке Горького в пятницу, 19 января. Об этом заявили в пресс-службе парка.