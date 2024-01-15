Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Бесплатная услуга сопровождения маломобильных пассажиров до аэропорта Внуково заработает до конца 2024 года. Об этом сообщил столичный Дептранс.