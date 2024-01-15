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Новости

15 января, 13:00

Город

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Новости часа: мэр Москвы рассказал о строительстве комплекса больницы святого Владимира

Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры

Мэр Москвы: открыли прием заявок на гранты в сфере культуры и искусства

В 2023 году в Московском зоопарке родилось 1,5 тыс животных – Собянин

Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации

Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый корпус детской больницы святого Владимира откроют в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Городские службы Москвы устраняют последствия снегопада. Об этом сообщил комплекс горхозяйства.

Бесплатная услуга сопровождения маломобильных пассажиров до аэропорта Внуково заработает до конца 2024 года. Об этом сообщил столичный Дептранс.

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