Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 07:45

Город

Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Собянин: в этом году более 50 тыс москвичей начнут переселение по программе реновации

Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

Новости часа: завершено строительство нового дублера Боровского шоссе

Новости часа: столичные производители оснащают вузы и колледжи уникальными роботами

Москвичей предупредили об обильном снегопаде

Новости часа: более 50 млн карт "Тройка" выпустили в Москве с 2013 года

Новости часа: учебные заведения Москвы оснащают роботами столичного производства

Новости часа: инвесторы арендовали девять исторических зданий в 2023 году – Собянин

Собянин: инвесторы арендовали девять столичных объектов недвижимости в 2023 году

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроется в 2025 году. В нем будет шесть этажей и два подземных уровня.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, новое здание значительно увеличит мощность детской больницы. Корпус оборудуют по самым современным медицинским технологиям. Там разместятся комфортные палаты, а также помещения для отдыха и игр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика