Собянин: новый корпус детской больницы святого Владимира откроем в 2025 году

Новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира откроется в 2025 году. В нем будет шесть этажей и два подземных уровня.

Как рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале, новое здание значительно увеличит мощность детской больницы. Корпус оборудуют по самым современным медицинским технологиям. Там разместятся комфортные палаты, а также помещения для отдыха и игр.

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