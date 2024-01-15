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15 января, 07:15

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Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в 2024 году – Собянин

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Движение по дублеру Боровского шоссе запустят в течение 2024 года. Строительство новой трассы завершат через несколько месяцев.

Как рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин, новая двухполосная дорога длиной почти два километра соединит поселение Внуковское с Ново-Переделкино. После того, как заработает новая магистраль, улучшится транспортная доступность станции "Новопеределкино" Солнцевской линии метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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