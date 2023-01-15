Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

Знаменитую звезду на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ вернули на свое место. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты тщательно отреставрировали звезду, вернули ей первоначальный рубиновый цвет. Также восстановили ее внутреннюю подсветку, поэтому теперь она будет видна в любое время суток.

В порядок сейчас приводят все здание. Закончить работы планируется уже в этом году. После открытия в павильоне разместится постоянная экспозиция Политехнического музея.



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