Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Новости

Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

Звезду вернули на шпиль павильона "Зерно" на ВДНХ

"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

Собянин рассказал об оборудованных на столичных водоемах площадках для крещенских купаний

"Мой район. Навигатор": три поликлиники открылись после масштабной реконструкции в Москве

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области журналистики в День российской печати

Собянин: в Москве завершилась реконструкция 75 поликлиник

Собянин рассказал о цифровых технологии, которые внедряют в здравоохранении Москвы

Новости часа: в Москве реконструируют все старые поликлиники

Новости часа: Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Нагорном районе

Знаменитую звезду на шпиле павильона "Зерно" на ВДНХ вернули на свое место. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Специалисты тщательно отреставрировали звезду, вернули ей первоначальный рубиновый цвет. Также восстановили ее внутреннюю подсветку, поэтому теперь она будет видна в любое время суток.

В порядок сейчас приводят все здание. Закончить работы планируется уже в этом году. После открытия в павильоне разместится постоянная экспозиция Политехнического музея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика