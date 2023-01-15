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"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

"Дом с фигурами" отреставрировали в Москве

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В Подколокольном переулке отреставрировали знаменитый "Дом с фигурами". Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, многие москвичи волновались о судьбе скульптур, которые украшают фасад здания. Во время реставрации специалисты вернули утраченные элементы и обновили металлический каркас.

Памятники обработали защитным составом и покрасили. Также специалисты укрепили павильоны, на которых стоят монументы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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