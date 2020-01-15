Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января 2020, 22:30

Мэр Москвы

Собянин вручил премии журналистам Москвы

Собянин вручил премии журналистам Москвы

Собянин оценил обращение президента к Федеральному собранию

Счетная палата РФ объявила благодарность Собянину

"Москва и мир": новый путепровод и расследование катастрофы

"Москва и мир": новый путепровод и цена разговоров

"Москва и мир": вирус из Китая и зарплата учителей

Путепровод через МЦК на юго-востоке Москвы будет открыт через несколько месяцев – Собянин

"Это наш город": Собянин продлил фестиваль "Путешествие в Рождество" до 31 января

Около 5 млн туристов приехали в Москву на новогодние праздники

Москва вошла в пятерку лучших мегаполисов мира для жизни

Журналисты, которые рассказывают о Москве, получили премии, их вручил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что без журналистики невозможно представить полноценного функционирования и развития города, и поблагодарил журналистов за их труд.

Лауреатами премии стали 19 человек, в том числе завкафедрой зарубежной журналистики и литературы факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский, замдиректора дирекции информационных программ "Вести" телеканала "Россия 1" Андрей Медведев, спецкорр телеканала "ТВ Центр" Матвей Шестаков и сотрудники ИТАР-ТАСС Александра Рыжкова и Иван Ухин.

От холдинга "Москва Медиа" награды получили заместитель главного редактора – руководитель объединенного Департамента ТВ и информационных проектов Евгений Мартынов и заместитель руководителя Объединенного департамента ТВ и информационных проектов, руководитель службы социальных медиа Марина Сезина. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр Москвы Сергей Собянин город общество видео Олег Шоммер Владимир Калякин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика