14 декабря, 15:30Мэр Москвы
Собянин: финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве
Финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Турнир прошел в кинопарке "Москино".
В финале встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Москву представили 6 коллективов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Собянин поздравил школьников с успехом на чемпионате RoboCup в Абу-Даби
- Финалисты всероссийской олимпиады по робототехнике определены в Москве