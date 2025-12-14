Собянин: финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве

Финал Международного чемпионата "Битва роботов" состоялся в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Турнир прошел в кинопарке "Москино".

В финале встретились 32 команды из России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса. Москву представили 6 коллективов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.