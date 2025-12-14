14 декабря, 09:45Мэр Москвы
Собянин: более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году
Более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Там смогут работать около 60 тысяч человек.
Развитие масштабных инвестпроектов – это одна из пяти ключевых программ поддержки всей столичной промышленности. В рамках офсетных контрактов город дает компаниям долгосрочные гарантии сбыта их продукции в обмен на крупные инвестиции в создание новых мощностей производства.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
