Собянин: более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году

Более 100 новых промышленных объектов появятся в Москве к 2030 году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX. Там смогут работать около 60 тысяч человек.

Развитие масштабных инвестпроектов – это одна из пяти ключевых программ поддержки всей столичной промышленности. В рамках офсетных контрактов город дает компаниям долгосрочные гарантии сбыта их продукции в обмен на крупные инвестиции в создание новых мощностей производства.

