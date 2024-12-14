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Новости

14 декабря, 23:20

Новости

Новости часа: Москва делает все возможное для победы России в СВО

Новости часа: Москва делает все возможное для победы России в СВО

Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Новости часа: до конца года в Москве достроят еще 4 станции метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Собянин принял участие в съезде партии "Единая Россия"

Собянин: инженерные системы активно развивают в ТиНАО в течение 12 лет

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва делает все возможное для победы России в СВО и для поддержки участников спецоперации, рассказал Сергей Собянин.

Сувенирные карты "Тройка" подарили тем пассажирам трамваев, которые своевременно оплатили проезд. Это информация от Дептранса.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января, он объединил 35 городских площадок, уточняется на сайте мэра.

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