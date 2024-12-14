Новости часа: Москва делает все возможное для победы России в СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва делает все возможное для победы России в СВО и для поддержки участников спецоперации, рассказал Сергей Собянин.

Сувенирные карты "Тройка" подарили тем пассажирам трамваев, которые своевременно оплатили проезд. Это информация от Дептранса.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" продлится до 12 января, он объединил 35 городских площадок, уточняется на сайте мэра.

