Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 площадок для выставок и концертов работают в московском метро, подчеркнул Сергей Собянин.

К 16 декабря в Москве будет около нуля градусов, а сильных осадков не ожидается всю неделю, рассказал Гидрометцентр РФ.

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу по "Пушкинской карте" 15 декабря, говорится на сайте театра.

