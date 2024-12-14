14 декабря, 22:45Новости
Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 площадок для выставок и концертов работают в московском метро, подчеркнул Сергей Собянин.
К 16 декабря в Москве будет около нуля градусов, а сильных осадков не ожидается всю неделю, рассказал Гидрометцентр РФ.
Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу по "Пушкинской карте" 15 декабря, говорится на сайте театра.