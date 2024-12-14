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14 декабря, 22:45

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Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Новости часа: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Новости часа: до конца года в Москве достроят еще 4 станции метро

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

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Собянин: инженерные системы активно развивают в ТиНАО в течение 12 лет

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 50 площадок для выставок и концертов работают в московском метро, подчеркнул Сергей Собянин.

К 16 декабря в Москве будет около нуля градусов, а сильных осадков не ожидается всю неделю, рассказал Гидрометцентр РФ.

Билеты на балет "Щелкунчик" в Большом театре поступят в продажу по "Пушкинской карте" 15 декабря, говорится на сайте театра.

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