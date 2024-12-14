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Новости

14 декабря, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Собянин принял участие в съезде партии "Единая Россия"

Собянин: инженерные системы активно развивают в ТиНАО в течение 12 лет

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 декабря.

Сергей Собянин принял участие в заседании съезда партии "Единая Россия", которое прошло в Москве. Он отметил, что сейчас внимание сосредоточено на достижении целей СВО, поддержке участников военной операции и их семей.

Москва помогает вернувшимся с фронта восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. В столице также поддерживают кадровую программу для участников СВО "Время Героев".

В это же время стало известно, что беспилотные трамваи начнут перевозить пассажиров в Москве уже в конце 2025 года. Это один из главных проектов плана развития трамвайной сети столицы. Сейчас в городе 35 маршрутов, которые ежедневно обслуживают около 700 тысяч пассажиров.

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