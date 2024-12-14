Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 14 декабря.

Сергей Собянин принял участие в заседании съезда партии "Единая Россия", которое прошло в Москве. Он отметил, что сейчас внимание сосредоточено на достижении целей СВО, поддержке участников военной операции и их семей.

Москва помогает вернувшимся с фронта восстановить здоровье и силы, наладить мирную жизнь, найти работу или новое призвание. В столице также поддерживают кадровую программу для участников СВО "Время Героев".

В это же время стало известно, что беспилотные трамваи начнут перевозить пассажиров в Москве уже в конце 2025 года. Это один из главных проектов плана развития трамвайной сети столицы. Сейчас в городе 35 маршрутов, которые ежедневно обслуживают около 700 тысяч пассажиров.

