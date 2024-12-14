Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Например, в этом году в метро представлены экспозиции в честь юбилеев театров. А в марте на станциях "Петровский парк" и "Савеловская" открыли выставку картин, посвященную БКЛ. Также в сентябре в метрополитене появились две выставки в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

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