Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 15:15

Новости

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Собянин: более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы

Собянин рассказал о развитии инженерных систем ТиНАО

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового моста через Москву-реку

Собянин: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Более 50 площадок для выставок и концертов работают в метро Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Например, в этом году в метро представлены экспозиции в честь юбилеев театров. А в марте на станциях "Петровский парк" и "Савеловская" открыли выставку картин, посвященную БКЛ. Также в сентябре в метрополитене появились две выставки в честь 210-летия со дня рождения Михаила Лермонтова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспорткультуравидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика