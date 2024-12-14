Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Фестиваль "Путешествие в Рождество" погрузит москвичей в атмосферу советских кинохитов, праздничной выпечки и мастер-классов для всей семьи. Он начался в столице в субботу, 14 декабря, и будет продолжаться до 12 января на 35 столичных площадках, рассказал Сергей Собянин.

Центральная локация фестиваля на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек". Там установили арт-объект в виде Шуховской телебашни и главную сцену, которая была оформлена как советский Дом культуры из фильма "Карнавальная ночь".

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