Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 10:30

Новости

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Собянин: фестиваль "Путешествие в Рождество" охватит 35 площадок в Москве

Новости часа: беспилотный трамвай начнет курсировать по Москве сам к концу 2025 года

Новости часа: мост через Москву-реку построят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового моста через Москву-реку

Собянин: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Новости часа: мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Собянин: новый мост через Москву-реку улучшит обслуживание сразу четырех районов

Новости часа: Собянин объяснил, как в Москве можно получить справку об участии в СВО

Фестиваль "Путешествие в Рождество" погрузит москвичей в атмосферу советских кинохитов, праздничной выпечки и мастер-классов для всей семьи. Он начался в столице в субботу, 14 декабря, и будет продолжаться до 12 января на 35 столичных площадках, рассказал Сергей Собянин.

Центральная локация фестиваля на Манежной площади стилизована под "Голубой огонек". Там установили арт-объект в виде Шуховской телебашни и главную сцену, которая была оформлена как советский Дом культуры из фильма "Карнавальная ночь".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр Москвыгородфестивалиновый год 2025видеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика